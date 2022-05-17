خالد سرحان يهنئ عادل إمام: يستحق دخول موسوعة جينس في تقديمه عروض مسرح

حرص الفنان خالد سرحان، على تهنئة الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، اليوم، مشيرا إلى أن «الزعيم» محبوبا بدرجة كبيرة في الدول العربية.

قال خالد سرحان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مسلسل «مأمون وشركاه» من أكثر الأعمال حبا بالنسبة له، وذلك بسبب بذله مجهودا كبيرا في تنفيذ دوره، مشيرا إلى أن نجومية عادل إمام لم تتحقق في مصر إلا معه.

عادل إمام نجم في السينما والمسرح والتليفزيون

ولفت إلى أن الزعيم عادل إمام تبناه فنيا من فترة كبيرة، خاصة أنه تعاون معه في أكثر من عمل درامي وسينمائي، والعمل معه يتطلب مجهودا كبير، لأنه قامة كبيرة في مصر والوطن العربي، بالإضافة إلى أنه كان صديق لوالده موضحا: «لما تبقى نجم في السنيما والمسرح والتليفزيون في نفس التوقيت، دا شيء صعب جدا».

وأوضح أن الزعيم أسطورة الفن العربي، ويعتبر فنان عالمي، لأنه عمل أفلام أثرت في دور كثيرة، مؤكدا أنه صحته جيدة وقابله قريب، استقبال عادل إمام في الدول العربية بمثابة فخر لنا، مؤكدا: «لا بد من دخوله موسوعة جينيس في تقديمه ليالي العرض المسرحي».

ووجه خال سرحان رسالة تهنئة للزعيم عادل إمام، في عيد ميلاده قائلا: «كل سنة وأنت طيب وتفضل بصحة دايما، ودائما تبهرنا بفنك وعظمتك، ربنا يخليك للفن المصري».

أخر مشاركة لخالد سرحان مع عادل إمام

الجدير بالذكر، أن خالد سرحان شارك في أعمال كثيرة مع الزعيم عادل إمام، أخرها كان مسلسل «مأمون وشركاه» عام 2016، بجانب لبلبة، ومصطفى فهمي، تامر هجرس، وعدد أخر من الفنانين.