عاجل.. مقتل شاب في معركة بالطالبية بسبب فتيات ليل

لقى موظف مصرعه، إثر تعرضه للضرب بحجر في الرأس، فسقط على الأرض غارقًا في دمائه، ونُقل إلى مستشفى الهرم جثة هامدة، وبينت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن منفذ الجريمة، نجل عمة المجني عليه.

فتيات ليل

أفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها العقيد عمرو حجازي مفتش المباحث، بأن الواقعة حدثت في منطقة الطالبية أمام شركة تسويق عقاري، وأن المجني عليه ضرب موظفا بالشركة على وجهه، بزعم أنه كان بصحبته فتيات ليل داخل مقر الشركة هو وموظف آخر.

مشاجرة بالحجارة

أوضحت تحريات المباحث التي أعدها المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، أن المجني عليه شقيق مالك شركة التسويق العقاري، وأنه توفي إثر مشاجرة جمعته بالموظف وأقاربه الذين حضروا وتبادلوا السباب والشتائم والقذف بالحجارة فاستقر حجر في رأس المجني عليه فمات على أثر تلك الإصابة.

البلاغ

كان العميد وائل الجابرى مأمور قسم شرطة الطالبية تلقى بلاغًا بوفاة شاب عقب وصوله إلى مستشفى الهرم جثة هامدة وتبين أنه تعرض للإصابة بكسر في الجمجمة لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة.

رواية مالك شركة التسويق العقاري

وقال مالك الشركة إنه تلقى اتصالًا من شقيقه ومالك العقار بأن الموظفين بصحبتهم فتيات ليل داخل مقر الشركة وعندما وصل شقيقه إلى مقر الشركة لم يجد أي فتيات وحدثت بينه وبين الموظفين مشادة تطورت بعد أن تعرض الموظف لصفعة على الوجه.