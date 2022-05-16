حزنًا على وفاة زوجها.. ربة منزل تتناول قرصًا كيماويًا سامًا في الدقهلية

أقدمت ربة منزل في محافظة الدقهلية، اليوم، على الانتحار بتناول قرص كيماوي سام «حبة الغلة» وهو ما تسبب في إصابتها بحالة إعياء، وتم نقلها إلى مستشفى منية النصر المركزي لإنقاذها وإجراء الإسعافات الطبية اللازمة لها، وبسؤالها تبين أنها تعاني من أزمة نفسية منذ وفاة زوجها منذ 3 شهور فقط، وأنها أقدمت على الانتحار حزنًا على فقده ولم تتهم أحدًا بالتسبب في إصابتها.

تبلغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، من إدارة تأمين المستشفيات بوصول المدعوة «إيمان. م. إ»، 33 عامًا، ربة منزل، ومقيمه برمبال القديمة، إلى مستشفى منية النصر المركزي ادعاء تناول حبة غلة.

ورود بلاغ بوصول ربة منزل المستشفى مصابة بإعياء شديد

انتقل مأمور مركز منية النصر، وضباط وحدة مباحث المركز، وبسؤالها في محضر التحقيقيات قررت أنها تمر بأزمة نفسية نظرًا لوفاة زوجها منذ 3 شهور ولا تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

الزوجة تناولت قرصًا كيماويًا حزنًا على وفاة زوجها

وبسؤال زوج خالتها المدعو «ط. ص.» مدرس بإدارة دكرنس التعليمية، أيّد ما جاء بأقوالها، وأنها تعاني من أزمة نفسية كبيرة منذ وفاة زوجها، وفوجئوا بإصابتها بحالة إعياء، وأخبرتهم أنها تناولت حبة الغلة السامة، فنقلوها إلى المستشفى لعلاجها.

وورد تقرير مستشفى منية النصر المركزي بأن درجة وعي المصابة سليمة والحالة العامة شبه مستقرة وتم حجزها بالمستشفى للعلاج والمتابعة ولا توجد شبهة جنائية

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2122 إداري منية النصر لسنة 2022 وجارٍ العرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.