وزير النقل: مرتبات العاملين في القطار الخفيف تصل لـ20 ألف جنيه

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الوزارة تسعى لتحقيق أرباح بأرقام مجزية، من خلال جذب الاستثمار الأجنبي في المواني والقطارات الحديثة، موضحًا أن مرتبات العاملين في شركة القطار الخفيف، تبدأ من 3 آلاف جنيه كأقل راتب، وتصل لـ20 ألف جنيه كونهم يعملون ليلًا ونهارًا، كما أن ما تحدث عنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، من طرح شركات الموانئ في الإسكندرية ودمياط وبورسعيد في البورصة، هو تواكب مع العالم.

لا يوجد في العالم هيئة ميناء وإنما شركة الميناء

وأضاف «الوزير»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه لا يوجد في العالم هيئة ميناء، وإنما شركة الميناء، وكل واحدة منها شركة ميناء، ودمج الشركات كلها في الشركة القابضة لموانئ مصر، فهيئة يعني هيئة حكومية، ونظامًا حكوميًا، أما الشركة فلها إدارة تشغيل وقانون مختلف، كما تم توقيع اتفاق مع تحالف عالمي لبناء وتطوير البنية الفوقية وتشغيل محطة الحاويات بميناء دمياط، مؤكدًا أن إدارة وتشغيل الموانئ المصرية بـ90% من المصريين.

أي طريق اترصف ملك للمصريين

وأوضح وزير النقل والمواصلات، أن أي طريق يتم رصفه هو ملك للمصريين، فوجود شركة وطنية مصرية تدير الطرق وتقوم بالتصميم والإنشاء، معلقًا على ما يتردد عن بيع مواني مصرية، إذ قال إنه لا يمكن بيع مواني مصر أو التفريط فيها، لأنها أمن قومي، ولا تمليك لشركات موانئ ولا قطارات ولا طرق، لمستثمرين أجانب، ولا يمكن أن يشتري أحد شركات مصرية ويتحكم في المصريين، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع خطا لتثبيت أركان الدولة ومؤسساتها، وأكد أهمية الجمهورية الجديدة في نمط الحياة والإنتاج، والتي تقوم على أكتاف جميع فئات المجتمع لنهضتها.