فيديو متداول لاعتداء شخص بوحشية على زوجته.. والمتابعون: «لازم يتحاكم ويبقى عبرة»

استغاثت «م. مجدي»، من خلال فيديو على «فيسبوك»، وهي تتعرض فيه للضرب بطريقة وحشية من زوجها «و.سعد»، كاد أن يفقدها حياتها، ليس ذلك فقط، بل أحدث برأسها جرح خيطت إثره 5 غرز.

السيدة تستغيث من زوجها على فيسبوك

وقالت الزوجة المعنفة، خلال منشور متداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي: «أنا تعرضت للضرب والإهانة كذا مرة، وبلغت البوليس لكن مفيش أي جديد، والمرة دي كنت مهددة بالسلاح، أنا وبناتي، لكن ربنا سترها، والسكينة مدخلتش في جنبي، حقي أنا وعيالي لازم يرجع، وهو لازم يتحاسب».

ضربها بلوح خشبي بطريقة وحشية

وظهرت السيدة في الفيديو المتداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهي تتعرض للضرب بطريقة وحشية وهمجية وبصفة مستمرة على يد زوجها، من الممكن أن تؤدي إلى وفاتها، ومن الواضح أنها ليست المرة الأولى له يضربها بهذه الطريقة التي يتجرد منها مشاعر الإنسانية، حيث إنه ظهر وهو يضربها بلوح خشبي كبير «علقة موت»، وسبب لها جرحا عميقا في منتصف رأسها، وأخذت 5 غرز.

هجوم على مواقع التواصل الاجتماعي

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع الفيديو الذي نشرته السيدة المعنفة، وتابع المنشور، «الست دي بتتعرض للضرب من زوجها، وبتستغيث بقالها فترة كبيرة، هي وبناتها الصغيرين، الزوجة مسكينة ومالهاش حد يجيب حقها».

وطلبت صاحبة المنشور، الوقوف بجانب الزوجة لأنها من الممكن أن تتعرض للضرب في أي وقت على يد زوجها، وطلبت مساعدتها ووصول صوتها للمسؤولين.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بمساعدة الزوجة، ووصول صوتها للمجلس القومي للمرأة، ليتدخل لمساعدتها، وتحويل قضيتها لقضية رأي، وأنقذها من أزمتها في أسرع وقت، كما طالبوا بإلقاء القبض على جوزها في أسرع وقت ومحاكمته حتى تأخذ حقها، ويكون عبرة للآخرين، وفعَّلوا هاشتاج يحمل اسمها.