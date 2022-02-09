عاطل يضرب زوجته حتى الموت «عشان خلعته» بحلوان: وصلة تعذيب يومية في الحمام

لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة بعد تعذيبها على يد زوجها بسبب خلافات أسرية في حلوان، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط المتهم.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان بلاغا بتورط عاطل في قتل زوجته، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «انتصار بخيت» في العقد الخامس من عمرها ربة منزل.

إصابات ظاهرية وآثار حرق بالجثة

وبالفحص تبين وجود إصابات ظاهرية بجثمان المتوفية، كما تبين وجود آثار حرق بالجثة، وكشفت التحريات، بأنَّ وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها ويدعى «خالد.ع.م» (45 سنة -عاطل».

وأضافت التحريات، أنَّه توجد خلافات زوجية بينهما وعلى إثرها تركت المجني عليها منزل الزوجية العام الماضي ورفعت قضية خلع من المتهم.

وأوضحت التحريات، أنَّ المتهم قرر الانتقام منها، وقبل الواقعة بعدة أيام هاتف المجني عليها وطلب منها رؤية طفلية، وعندما حضرت إليه لكي يراهما احتجزها داخل «حمام الشقة» مسرح الواقعة واعتدى عليها بالضرب لعدة أيام حتى لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها جراء التعذيب، وتمكّن المتهم من الهرب تاركًا جثة المجني عليها داخل «حمام الشقة».

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، وأضاف أنَّها تركت منزل الزوجية وذهبت إلى المحكمة ورفعت ضده دعوي خلع، ولذلك قرر الانتقام منها ولم يقصد قتلها بل أراد تعذيبها فقط، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.