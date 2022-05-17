الانتخابات اللبنانية.. الاتحاد الأوروبي يشيد والبرلمان العربي يهنئ

رحب الاتحاد الأوروبي بإجراء الانتخابات اللبنانية النيابية، مشيرا إلى أنه يتوقع من مجلس النواب المنتخب دعم عملية سريعة لتشكيل الحكومة والتصرف بشكل مسؤول لخدمة لبنان وشعبه، فيما هنأ البرلمان العربي لبنان بإتمام الانتخابات اللبنانية النيابية بنجاح.

الاتحاد الأوروبي يشيد بالمشاركين في الانتخابات اللبنانية

وأشاد الاتحاد الأوروبي، في بيان، باللبنانيين المشاركين في الانتخابات اللبنانية، وذلك فيما وصفه بحس المواطنة الذي أظهروه عبر مشاركتهم فيها رغم الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي أحاطت بهذه الانتخابات.

وأثنى الاتحاد الأوروبي كذلك على القوى الأمنية اللبنانية لمساهمتها في الحفاظ على بيئة هادئة وآمنة بشكل عام، والمساعدة في ضمان إجراء الانتخابات اللبنانية دون وقوع حوادث أمنية كبيرة.

وأكد الاتحاد الأوروبي، أنه يتوقع من مجلس النواب اللبناني المنتخب أن يدعم عملية سريعة لتشكيل الحكومة، وأن يتصرف بشكل بناء وفيه مسؤولية لخدمة لبنان وشعبه من خلال اعتماد جميع التشريعات وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحسين الحوكمة والاستقرار الاقتصادي، والمساهمة في تنفيذ الإجراءات المطلوبة في الاتفاق الموقع في 7 أبريل الماضي مع صندوق النقد الدولي من أجل المباشرة ببرنامج للصندوق.

البرلمان العربي يُهنئ بيروت باتمام الانتخابات اللبنانية

ومن ناحيته، هنأ البرلمان العربي دولة لبنان بإتمام الانتخابات اللبنانية النيابية بنجاح، معربا عن أمنياته أن تحقق هذه الخطوة الاستقرار السياسي الذي يطمح إليه الشعب اللبناني.

وأكد البرلمان العربي، في بيان، وقوفه إلى جانب الدولة اللبنانية للبناء على ما تم إنجازه من خطوات وتشكيل حكومة وطنية للمساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها لبنان مؤخرا.

وأشاد بحكمة الشعب اللبناني وقدرته على العبور ببلاده من جميع ما مرت به من أزمات، والحفاظ على استقرار دولته.

حزب الله يخسر الأغلبية

وأسفرت نتائج الانتخابات اللبنانية النيابية عن خسارة تحالف حزب الله اللبناني للأغلبية، حيث فاز بـ62 مقعدا فقط، فيما كان يلزمه الحصول على مقعدين إضافيين ليحتفظ بالأغلبية التي كان يتمتع بها في المجلس السابق.