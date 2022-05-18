وفاء عامر: أهلي اتظلموا في رمضان لأني كنت مشغولة بـ3 أعمال في وقت واحد

قالت الفنانة وفاء عامر، إنه كان من الصعب عمل ثلاثة أدوار في موسم واحد «أهلي وبيتي وابني اتظلموا في رمضان اللي فات، وتأثرت كثيراً بالشخصيات التي أديتها وكنت مش ببقى عارفة أنا مين فيهم، وبتابع مع دكتورة نفسية من خلال جلسات في العيادة أو البيت وساعدتني أعدي مراحل كثيرة في حياتي، وأكثر الوظائف الصعبة التي تتأثر بالشخصيات الطبيب النفسي والممثل».

ثلاثة أدوار في أعمال موسم رمضاني واحد

وأوضحت الفنانة وفاء عامر، خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، أنه كان من الصعب أن تقدم على خوض ثلاثة أدوار في أعمال موسم رمضاني واحد وأحدهما بطولة، متابعة «بسبب الأدوار الثلاثة وانهماكي في أدائهم في ناس كتيرة اتظلمت حواليا زي بيتي وإخواتي وأهلي وأمي وابني وكنت دايما في رمضان ببقى متواجدة أكتر مع الأهل والأقارب لكن في رمضان اللي فات حتى لو كنت بببقى موجودة في البيت ببقى منعزلة وتفكيري فقط في الشخصية التي أقوم بدورها».

وفاء عامر: توهت بين الشخصيات

وأكملت الفنانة وفاء عامر: «عملت ثلاث شخصيات وتوهت في النصف وكنت بسأل نفسي أنا مين فيهم؟ ولما كان حد بينده عليا في البيت كنت مش ببقى عارفة نفسي»، ولفتت إلى أن أكثر المهن التي تواجه ضغوط نتيجة تأثرها بطبيعة عملها هي الطبيب النفسي والفنان، قائلة :«قشور الشخصيات بتؤثر على الطبيب النفسي أثناء علاجه للناس وكذلك الممثل يتأثر بالشخصيات التي يؤديها».

طبيب نفسي لوفاء عامر

ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي هل الضغط ده ممكن يخليكي تروحي لدكتور نفسي؟ ردت قائلة: «طبيعي بروح لدكتورة وهي صديقة أكتر من دكتورة ودايما لما بكلمها في التليفون بتحدد معاد وفي ساعات لو مانفعتش العيادة بتحدد موعد في البيت والصراحة هي بتساعدني أعدي مراحل كتيرة في حياتي».