محافظ جنوب سيناء: تخصيص أراض في 4 مدن لإنشاء 6 آلاف وحدة سكنية

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تعتبر أقل المحافظات على مستوى الجمهورية بالنسبة لأعداد المنتظرين في قوائم الإسكان الاجتماعي، موضحا أنه جرى إنشاء ما يقرب 11 ألف وحدة سكنية خلال عشر سنوات، بالإضافة إلى إنشاء 220 بيتا بدويا في الطور وغيرها.

وأضاف «فودة»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه جرى توزيع 120 بيتا بدويا على مواطني قرية الجبيل طبقا للشروط والضوابط التي وضعتها لجنة الإسكان بالمحافظة هذا العام، موضحا أنه جرى إنشاء ما يقرب من 182 وحدة إسكان بدوي لمواطني مدينة الطور، وتسليمها لشباب القبائل البدوية، طبقًا لضوابط وشروط المحافظة بأسعار رمزية.

إنشاء 6000 وحدة سكنية

وأكد محافظ جنوب سيناء أنه جرى الاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على إنشاء 6000 وحدة إسكان اجتماعي في 4 مدن على مستوى المحافظة، حيث جرى الاتفاق على تخصيص أراضٍ بالمدن الأربعة لصالح وزارة الإسكان.

وأشار إلى أنه جرى توزيع الوحدات الجديدة كالتالي:

2500 شقة سكنية في شرم الشيخ.

2500 شقة سكنية في طور سيناء.

500 شقة سكنية في رأس سدر.

500 شقة سكنية في دهب.

توزيع 1030 شقة

وأكد اللواء خالد فودة أنه جرى غلق الباب بالنسبة للمتقدمين للحصول على الوحدات السكنية التابعة لوزارة الإسكان في مدن أبورديس وأبو زنيمة ونويبع، طبقا لضوابط وشروط صندوق الإسكان الاجتماعي بالوزارة.

وتابع أنه جرى إرسال أسماء المتقدمين إلى الوزارة للاستعلام عنهم في صندوق الإسكان الاجتماعي بالوزارة، موضحا أنه سيتم إعلان أسماء المقبولين والمستوفيين للشروط خلال الفترة القادمة، موضحا أن إجمالي الوحدات السكنية في المدن الثلاثة 1030 وحدة سكنية.