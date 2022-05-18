يسرا توجه رسالة لعادل إمام: عاوزين نشوفك تاني على الشاشة ونشتغل معاك

هنأت الفنانة يسرا الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ82، إذ وصفته بأنه «صديق وزميل وأستاذ وتلاقيه في حياتك بكل المعاني»، مشيرة إلى أنهما قدما سويًا فيلمين لا يتم عرضهما بشكل كبير وهما «شباب يرقص فوق النار» و«أذكياء لكن أغبياء».

وتذكرت يسرا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، مشاركتها مع الزعيم في فيلم «الأفوكاتو»، ووصفته بأنه كان فيلم من روائع المخرج رأفت الميهي.

يسرا: عادل إمام عارف اسم كل واحد في البلاتوه

وكشفت الفنانة يسرا عن سر تميز عادل إمام: «الكواليس بتاعته وقعدته وإزاي بيهزر مع كل الناس وازاي حافظ أسامي كل الناس وهتلاقيه عارف اسم كل عامل موجود داخل البلتوه وخارج البلتوه وهتلاقيه بيهزر مع كل الناس».

وتابعت: «شخصية بديعة جميلة رائعة بيضيف سعادة كده على الناس وهما بيشتغلوا معاه وقد ما بيكونوا مرعوبين منه قد ما بيكونوا مبسوطين انهم معاه، عشان اسم عادل إمام وأنه فنان كبير ومش سهل وفي نفس الوقت أول ما بيكسر الحدة دي ولما بيؤمن بالموهبة بتاعتك بيديلك كل الفرص اللي في الدنيا ومن قلبه»، مؤكدة أن الزعيم أعطى أغلب النجوم حاليًا فرصتهم لإظهار موهبتهم أمامه: «تلات أربع نجوم النهاردة اشتغلوا معاه وأداهم فرصة وبقوا نجوم».

الزعيم مؤمن برسالة الفن

وتحدثت يسرا عن أسباب تفوق عادل إمام: «ذكائه وثقافته وحبه للفن وإحساسه بالمسئولية وهو مش واخد الفن كده مهنة انه بيسترزق منها بس أو يبقى مشهور من وراها لا لكن مؤمن أن الفن رسالة وانه من خلال الفن ده يقدر يقول كل حاجة».

ووجهت يسرا رسالة لعادل إمام في عيد ميلاده: «هقوله ربنا يخليك ويحفظك من كل شر ويالا بقا أرجع لنا، وهنموت عاوزين نشوفك تاني وعاوزين نشتغل معاك تاني».