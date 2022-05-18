«تعليم الجيزة» تحقق في تسريب امتحان «مختوم» لمادة الهندسة لطلاب الإعدادية

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا على أنّها امتحان الهندسة لطلاب الصف الثالث الإعدادي، عقب انطلاق الانطلاق وعليها أختام غير التي تم تداولها قبل انطلاق الامتحان بوقت طويل، الذي يعقد حاليا ورقيا في المدارس على مستوى مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، بعد وضعه من قبل موجهي العموم وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

التحقق من أوراق الامتحان المختومة

وأكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم في الجيزة، لـ«الوطن»، أنّه جار التحقق من الأوراق المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحالة ثبوتها سيُحال الموضوع للتحقيق، موضحا أنّ الأوراق المتدولة عليها أختام، ما يعني تداولها عقب انطلاق الامتحان.

تنبيهات عاجلة بمنع الهاتف المحمول

ولفت مدير مديرية التربية والتعليم في الجيزة، إلى إرسال مجموعة من التنبيهات العاجلة لجميع المدارس، بمنع دخول الهاتف المحمول إلى اللجان الامتحانية، وإلزام الطلاب بهذه التعليمات وعدم دخول الكتاب المدرسي.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صورا قيل إنّها للامتحان قبل انطلاقه بوقت قليل، وهو الأمر الذي نفته المديرية، وحين جرى تداول أوراق أخرى بالتزامن مع انطلاق الامتحان، أكدت المديرية أنّه جار التحقق منها.

امتحانات بمواصفات فنية

وأشار إلى أنّ الامتحان وضع وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.