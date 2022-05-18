عاجل .. تداول امتحان الهندسة لطلاب الصف الثالث الإعدادي في الجيزة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا قيل إنّها لامتحان الهندسة لطلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة الجيزة، الذي يعقد اليوم ورقيا في المدارس داخل لجان مؤمنة جيدا ومراعية للإجراءات الوقائية المشددة ضد كورونا، كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية.

وجاءت الصور المتداولة قبل انطلاق امتحان الصف الثالث الإعدادي، عبر تلجرام وفيسبوك.

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، أنّه جار متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتحقق منه، وحال ثبوت صحة التسريب من قبل أي طالب أو مسؤول في أي مدرسة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، والتي تصل إلى الحرمان من الامتحان.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ امتحان الهندسة حتى الآن يسير بصورة منتظمة دون معوقات، ولم يتم رصد أي شكاوى من قبل الطلاب بشأن أسئلة الامتحان، موضحا أنّ الورقة الامتحانية وضعت وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتي تشمل أسئلة تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

ونوه المصدر بأنّه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية في المديرية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، للوقوف على سير العملية الامتحانية، مشيرا إلى أنّه يتم تصحيح الامتحانات أولا بأول ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب.

وأكد المصدر، أنّه جرى التنبيه على جميع المدارس بعدم السماح لأي طالب بدخول اللجنة الامتحانية بالهاتف المحمول، حيث يتم تفتيش الطالب للتأكد من عدم وجود أي جهاز إلكتروني أو هاتف محمول معه.