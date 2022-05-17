التعليم: رصدنا تحويلات من مدرسة لأخرى للاستفادة من الغش.. ولن نسمح به أبدا

أكّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّه سيتم إعلان مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، أواخر مايو الحالي، استعدادا لعقد الامتحانات في 20 يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع، على أن تعقد 26 من الشهر ذاته للمواد المضافة للمجموعة، حيث تعقد الامتحانات ورقيا والإجابة في البابل شيت ولن تعقد إلكترونيا، كما تعتمد الأسئلة على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

امتحانات الثانوية العامة 2022

وكشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رصد بعض التحويلات الخاصة بالطلاب من مدرسة إلى مدارس أخرى فى محاولة للاستفادة من الغش، قائلا: «وضعنا إجراءات صارمة لمنع الغش الإلكتروني داخل اللجان، ولن يتم السماح به، وجميع محاضر الغش سيتم تحويلها للنيابة العامة، لتحقيق مبدأ المساواة بين جموع الطلاب»، مؤكدا أنّ الوزارة تواصل الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، لمنع حدوث أي معوقات أثناء سير الامتحانات.

إجراءات الوقاية من كورونا

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ هناك خطة شاملة سيتم تنفيذها بين وزارة التعليم والصحة والمديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال تنفيذ إجراءات مشددة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، وتعقيم اللجان وتطهير دورات المياه، وتوفير أدوات التعقيم داخل اللجان، وتوفير أجهزة حرارية لقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان، وحظر وجود الباعة الجائلين بمحيط اللجان الامتحانية، للحد من انتشار كورونا.

إجراءات ضد الغشاشين داخل لجان الثانوية العامة

ومن جهته، أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لـ«الوطن»، أنّه لم ولن يتم السماح بالغش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، مؤكدا أنّه سيتم تنفيذ إجراءات مشددة ضد الطلاب الغشاشين، وأي طالب يغش يعرض نفسه للخطر.