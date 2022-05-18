3 قرارات ينتظر المواطنون تطبيقها في شهر يونيو المقبل.. تعرف عليها

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدرت البطاقة التموينة تريند محركات البحث المختلفة، بعد عودة تسجيل رقم الهاتف عبر موقع دعم مصر، ما جعل العديد من المواطنين يبحثون عن موعد انتهاء التسجيل، وهناك قرارات عديدة ينتظر المواطنون تطبيقها في شهر يونيو المقبل، وتعد تلك القرارات من الأشياء المهمة التي يهتم بها المصريون.

قرارات ينتظر المواطنين تطبيقها في يونيو المقبل

وحرصًا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير، القرارات المنتظر تطبيقها بدءًا من شهر يونيو المقبل، وفق بيانات أعلنتها الجهات المسئولة عن تنفيذ تلك القرارات، وتتمثل تلك القرارات في الآتي:

غلق تسجيل الهاتف للبطاقة التموينية عبر موقع دعم مصر

أعلنت وزارة التموين أمس الثلاثاء، عن إتاحة الفرصة لـ تسجيل رقم الهاتف المحمول لـ بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر، وذلك بعد أن تم غلقه منذ فترة قليلة ليتم تسجيل رقم الهاتف في مكاتب التموين، على أن يستمر التسجيل عبر الموقع خلال الشهر الجاري وعلى مدار الشهر المقبل، ويستمر التسجيل في الموقع حتى يوم 30 يونيو المقبل.

عودة تطبيق رسوم السحب على ماكينات الـ ATM

يهتم الكثير من المواطنين بموعد عودة رسوم السحب على ماكينات الصراف الآلي، والتي يتم فرضها عند السحب من ماكينة غير تابعة للبنك الذي يتبع له العميل، وكان من المقرر أن يتم تطبيق الرسوم على السحب في بداية شهر يناير الماضي، ولكن أعلن البنك المركزي إعفاء العملاء من رسوم السحب حتى شهر يونيو المقبل، لتكون آخر مهلة للإعفاء في 30 يونيو، ويبدأ تطبيق الرسوم بعد ذلك التاريخ.

تنفيذ المرحلة السابعة من الفاتورة الإلكترونية

تحرص الحكومة المصرية على تطبيق التحويل الرقمي في جميع المجالات المختلفة في مصر، إذ أن ذلك يمنح المواطنين القدرة على الحصول على حقوقهم كاملة، وأعلنت وزارة المالية عن بدء تطبيق المرحلة السابعة من منظومة الفاتورة الإلكترونية في يونيو المقبل، وطالبت مصلحة الضرائب، الشركات بضرورو التسجيل في المرحلة السابعة.