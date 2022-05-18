توفيق عبد الحميد يكشف موقفه من التدخل الجراحي بعد إصابته بالعمود الفقري

طمأن الفنان توفيق عبد الحميد، جمهوره على حالته الصحية بعد ما أعلن إصابته في العمود الفقري، ودخوله العمليات، الأمر الذي يستدعي التدخل الجراحي.

توفيق عبد الحميد يطمئن جمهوره على حالته الصحية

وكتب توفيق عبد الحميد عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»: «صباح الخير والصحة والستر وراحة البال عليكم جميعاً كتر خيركم ربنا مايحرمنيش أبدا منكم».

وأضاف: «معظم التعليقات لا تفضل التدخل الجراحي هكمل العلاج المائي والطبيعي وربنا كريم».

توفيق عبد الحميد يكشف آخر تفاصيل حالته الصحية

وحول آخر تفاصيل الحالة الصحية للفنان توفيق عبدالحميد، كان قد كتب مرة ثانية عبر حسابه الشخصي «في سبوك» قائلا: «صباح الخير، الأشعة الأخيرة على العمود الفقري تحتم ضرورة التدخل الجراحي، بس في أمل إن العلاج الطبيعي والمائي يحسن الحالة».

وأضاف أنه يتابع حالته الصحية في نفس الوقت الذي يستعد لعمل فني جديد، موضحًا: «في نفس الوقت أجهز مع صديقي المخرج الكبير ناصر عبد المنعم لعمل مسرحي كبير على المسرح القومي، دعواتكم، والله بييسر الحال وبيكرمني بناس كتير ولاد حلال، بحبكم».

تراجع الفنان توفيق عبدالحميد عن قرار اعتزاله الفن

وكان الفنان توفيق عبد الحميد تراجع عن قرار اعتزاله الفن، وذلك من خلال التحضير لعمل مسرحي جديد على خشبة المسرح القومي، إذ أعلن في وقت سابق اعتزاله التمثيل في منشور له عبر حسابه على «فيس بوك»، في 11 أبريل الماضي، قائلًا: «أيام معدودة وينتهي تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيا».

وأضاف توفيق عبد الحميد: «قراري سببه حالتي الصحية ولا علاقة لأي شخص به وأرجو احترام رغبتي في عدم الكلام، علاقتي بريهام حجاج طيبة جدًا وهي فعلًا بمثابة ابنتي، والموضوع له علاقة بحالتي الصحية لأنها تستحق مني الاهتمام».

آخر أعمال الفنان توفيق عبد الحميد

مسلسل يوتيرن كان هو آخر أعمال الفنان توفيق عبدالحميد، وهو من بطولة ريهام حجاج، كريم قاسم، أيمن القيسوني، توفيق عبدالحميد، صفاء الطوخي وعبير صبري، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.