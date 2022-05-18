رئيس «القومي لحقوق الإنسان» تزور كفر الشيخ لبحث التعاون مع المحافظة

تصل السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعد قليل، إلى ديوان عام محافظة كفر الشيخ، وذلك في زيارة لبحث جهود المحافظة وسبل التعاون في مجال حقوق الإنسان.

محافظ كفر الشيخ يستقبل السفيرة مشيرة خطاب

ومن المقرر أن يستقبل اللواء جمال نور الدين، محالفظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، وعدد من المسئولين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان قبل بدء الاجتماع الذي يستغرق نحو ساعتين، وفق بيان صادر عن ديوان عام المحافظة.

ووفق بيان المحافظة، فإن السفيرة مشيرة خطاب ستصل بعد قليل، ثم تبدأ اجتماعا مع محافظ كفر الشيخ ونائبه لبحث سبل التعاون بحضور الدكتور رضا صالح، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، ثم يجري عرض نبذة مختصرة عن جهود كفر الشيخ في ملف حقوق الإنسان.

عرض الجهود المبذولة في حقوق الإنسان بكفر الشيخ

كما يقدم مسؤولو كفر الشيخ، عرضا تقديميا حول ما جرى بذله في هذا الملف، فضلا عن كلمة لمعاون محافظ الإقليم لشئون المجتمع والاستثمار إسلام طه، ثم يقوم نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، باستعراض جهود الجامعة حول هذا الملف.

وتشمل زيارة رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقديم عرضا حول الجهود المبذولة في هذا الملف من قبل مديري مديريات «التعليم، الصحة، التضامن الاجتماعي، والثقافة"»، كما يشمل كلمة لكل من مسؤولي شئون المجتمع وحقوق الإنسان ثم مدير حماية الطفل ومدير وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، فضلا عن استعراض جهود وحدة حماية الطفل في كفر الشيخ، فضلا عن عقد مؤتمرا صحفيا لعرض نتائج تلك الاجتماعات.