مصرع شخصين وإصابة 3 في حادث سير بالدقهلية.. «دخلوا في شجرة»

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 3 آخرين، اليوم الأربعاء، إثر اصطدام سيارة ملاكي بشجرة أمام قرية فيشابنا بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، على طريق «المنصورة - القاهرة»، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن السيارة اصطدمت بشجرة حال سيرها في الطريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

حادث على طريق القاهرة في الدقهلية

وتبلغ لمأمور مركز شرطة أجا من إدارة شرط النجدة، بوقوع حادث على طريق «المنصورة - القاهرة» ‏السريع أمام قرية فيشابنا بدائرة المركز، ووجود متوفين ومصابين.

وانتقل مأمور وضباط مباحث وحدة مركز أجا بالدقهلية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي بشجرة، مما أدى لوفاة شخصين وهما زياد مجدي السنباطي، 20عامًا، وإبراهيم جمال حمزة، 22 عامًا، وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة.

جرى نقل المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أجا المركزي، فيما يتلقى المصابون العلاج بالمستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 3 في حادث على طريق المنصورة جمصة

وفي واقعة أخرى، أصيب 3 أشخاص في محافظة الدقهلية، في حادث مروع على طريق «المنصورة - جمصة» الدولي، إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات نقل وربع نقل وملاكي، ما تسبب في اشتعال النيران بالسيارة الثانية، وتفحهما بالكامل، وهرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان الحادث، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده، وإعادة فتح الطريق أمام حركة السير، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى للعلاج.