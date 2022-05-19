بـ8 خطوات.. احصل على رقمك التأميني وأنت في البيت

يعتبر البحث عن الرقم التاميني، مسار اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة الذين ينهون إجراءات حكومية، خاصة بالعمل في أي قطاع عام أو خاص داخل مصر، كما أنه ايضا هام لإنهاء عدد من الخدمات الحكومية الخاصة بالمواطنين.

ومن خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يستطيع أي مواطن أن يستفيد من الخدمات المتعددة التي تقدمها بشكل سريعا، دون أن يغادر منزله، عبر شبكة الإنترنت.

خطوات الاستعلام عن الرقم التاميني

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات من خلال الرابط الإلكتروني

- اضغط على أيقونة خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني​، من خلال الرابط الاليكتروني

- أدخل الرقم القومي.

- اضغط على ​​بدء الخدمة.

- اكتب البيانات الشخصية الخاصة بالمستعلم.

- اضغط على أيقونة «أنا لست روبوت».

- اضغط على أيقونة إرسال الطلب.

- سوف تظهر بعد ذلك بيانات الرقم التأميني.

وقف بعض البطاقات الزرقاء

في سياق متصل، أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، انه بداية من الشهر المقبل، سوف تتوقف بعض البطاقات الزرقاء الخاصة بصرف المعاشات؛ إذ استدبلت الهيئة مؤخرا هذه البطاقات بكارت «ميزة»، بواقع 5 ملايين بطاقة معاش.

وأكد «عوض» أن هيئة التامينات الاجتماعية تبذل مجهودا كبيرة من أجل سرعة زيادة أعداد تلك البطاقات، مشيرا إلى أن الهيئة وجهت رسالة اطمئنان للمواطنين، بعدم القلق حال توقف عمل البطاقات الزقاء؛ إذ عليهم التوجه إلى أقرب مكتب لهيئة التأمينات الاجتماعية، والإبلاغ عن الأمر.