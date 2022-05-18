سعر طن حديد عز اليوم الأربعاء 18-5-2022 فى الأسواق المحلية المصرية

أكد احمد الزيني، رئيس الغرفة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، أن هناك استقرارا في أسعار الحديد، وذلك منذ بداية الشهر حتى الآن، إذ لم تشهد أي نوع من الارتفاع أو الانخفاض على الإطلاق.

وأضاف «الزيني»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه ليس هناك أي انخفاض في أسعار الحديد المسلح الذي يستخدم في عمليات البناء، ولكن الانخفاض فقط في الحديد الصاج المستخدم في صناعة الأجهزة المنزلية من ثلاجات وغسالات وأدوات كهربائية مختلفة، وهو ليس له أي علاقة بالحديد المسلح، الذي تشهد أسعاره استقرارا كاملا في الأسواق المحلية المصرية منذ بداية شهر مايو 2022، ومنها سعر طن حديد عز.

سعر طن حديد عز اليوم

واستمرارا للموضوعات الخدمية التي تحرص «الوطن»، على تقديمها يوميا لمتابعيها، نوضح من خلال التقرير التالي، سعر طن حديد عز اليوم، بالإضافة إلى أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 18 مايو الجاري، وذلك في الأسواق المحلية المصرية، وهي كالتالي:

- استقر سعر طن حديد عز اليوم عند سعر 19400 جنيه.

- استقر سعر طن حديد العتال اليوم عند سعر 19200 جنيه.

- أستقر سعر طن حديد سرحان اليوم عند سعر 19100 جنيه.

- أستقر سعر طن حديد بشاي اليوم عند سعر 19400 جنيه.

- أستقر سعر طن حديد عطية اليوم سعر 19100 جنيه.

- استقر سعر طن حديد العشري اليوم عند سعر 19000 جنيه.

- استقر سعر طن حديد المصريين اليوم عند سعر 19270 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

- سعر طن أسمنت السويدي 1248 جنيهًا.

- سعر طن أسمنت حلوان سعر 1240 جنيهًا.

- سعر طن أسمنت المسلة سعر 1220 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت المسلح للشركة العربية 1235 جنيهًا.

- سعر طن أسمنت المعلم 1210 جنيهًا.

- سعر طن الشركة العربية للأسمنت «النصر» 1210 جنيهًا.

- سعر طن أسمنت سيناء سعر 1210 جنيهًا.

- سعر طن أسمنت العسكري 1213 جنيهًا.

- سعر طن أسمنت المخصوص 1225 جنيهًا.

- سعر طن أسمنت وادي النيل 1210 جنيهًا.