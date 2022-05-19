سعر الدولار اليوم الخميس 19-5-2022 في البنوك المصرية

اختلفت أسعار الدولار في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة اليوم الخميس الموافق 19 مايو، حيث يلقى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اهتماما من قطاع كبير من المواطنين، لأهميته في التأثير على كل المنتجات.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الدولار وهي خدمة يومية للقراء، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.20 جنيه للبيع، مقابل 18.32 جنيه للشراء، كما سجل سعر العملة الأمريكية في المصرف المتحد نحو 18.21 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع، وفق تعاملات صباح اليوم الخميس 19 مايو.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل الدولار في البنك المركزي المصري سعر 18.22 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني، اليوم الخميس 19 مايو.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر الدولار 18.23 جنيه للبيع، مقابل 18.29 جنيه للشراء، اليوم الخميس 19 مايو.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار 18.31 جنيه للبيع، مقابل 18.24 جنيه للشراء، اليوم الخميس 19 مايو.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدولار نحو 18.31 جنيه للبيع، مقابل 18.21 جنيه للشراء، وفق تعاملات صباح اليوم الخميس 19 مايو.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وجاء سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.31 جنيه للشراء و18.25 جنيه للبيع اليوم الخميس 19 مايو.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار 18.24 جنيه للبيع، مقابل 18.31 جنيه للشراء، اليوم الخميس 19 مايو.