قبل ما تقرر تسافر.. خطوات حجز شواطئ وفنادق إسكندرية إلكترونيا

ينتظر الكثير من المواطنين انتهاء الامتحانات الخاصة بأبنائهم وحصولهم على إجازة نهاية العام حتى يستطيعون السفر لقضاء عطلة صيفية في إحدى المدن الساحلية المميزة، وتعد محافظة الإسكندرية الخيار الأول للعديد منهم، نظرا لما تتمتع به من أجواء فريدة، تجعل محبيها يرغبون في المجيء لها كل عام.

ويبحث الراغبين في قضاء العطلة الصيفية في الإسكندرية عن طرق الحجز قبل الذهاب إليها حتى يتمكّنوا من الحصول على غرفة في فندق أو مكان على شاطئ، دون الاضطرار للبحث عنهم عند الذهاب، ما جعل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تحرص على توفير خدمة الحجز الإلكتروني للراغبين في الذهاب للإسكندرية عبر الموقع الرسمي الخاص بها، وجاءت خطوات الحجز كالتالي:

خطوات حجز فندق أو مكان على الشاطئ إلكترونيا

- يدخل الراغب في حجز غرفة له في إحدى فنادق الإسكندرية أو حجز مكان له على الشواطئ على الموقع الرسمي للإدارة المركزية للسياحة والمصايف من هنـــــا.

- يتيح الموقع الخاص بالسياحة والمصايف للمواطنين فرصة حجز فندق أو مكان على الشاطئ، كالتالي:

1- حجز الفندق

- في حالة إذا كان المواطن يرغب في حجز غرفة في فندق، يختار الأيقونة الخاصة بذلك.

- ثم يضغط على «الفنادق»، ثم يضغط على الفندق الذي يرغب به والذي اختاره.

- وبعد الضغط عليه يتمّ عرض الصور الخاصة بالفندق والخريطة الخاصة به وعنوانه وأرقام التواصل الخاصة بالفندق.

- يدخل المواطن بإدخال جميع البيانات الخاصة به والمطلوبة التي تتمثل في الآتي «اسم الراغب في الحجز، والبريد الإلكتروني الخاص به، والرقم القومي، وعدد الأفراد، واليوم المطلوب للحجز»، ثم يتمّ الضغط على احجز.

2- حجز الشواطئ

- وفي حالة رغبة المواطن في حجز مكان له على الشواطئ يختار الأيقونة الخاصة بذلك، من خلال الضغط على «الشواطئ»، ليتمّ عرض جميع الشواطئ في محافظة الإسكندرية مرفق معها أسعارها.

- وبعد اختيار الشاطئ الذي يرغب به المواطن، يظهر أمامه صفحة يتوفر بها جميع المعلومات التي تتمثل في «الصور، والأسعار، والمنيو، والخريطة، وأرقام التواصل».

- وعند الاستقرار على الشاطئ الذي يرغب به المواطن، يمكن أن يتواصل مع إدارة الشاطئ لحجز ما يرغب به بناء على عدد الأفراد.

- يدخل المواطن جميع البيانات الخاصة به والمطلوبة التي تتمثل في الآتي «اسم الراغب في الحجز، والبريد الإلكتروني الخاص به، والرقم القومي، وعدد الأفراد، واليوم المطلوب للحجز»، ثم يتمّ الضغط على احجز.