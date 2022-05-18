رئيس التحرير

محمود مسلم

«تعليم الجيزة» تنفي تسريب امتحان الهندسة لطلاب الصف الثالث الإعدادي

كتب:

كريم روماني
08:49 ص | الأربعاء 18 مايو 2022
الطلاب يلتزمون بارتداء الكمامات الطبية قبل دخول لجان الامتحان - صورة أرشيفية

الطلاب يلتزمون بارتداء الكمامات الطبية قبل دخول لجان الامتحان - صورة أرشيفية

أعلن أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظ الجيزة، أنّ امتحانات الصف الثالث الإعدادي تسير بصورة منتظمة، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان ودورات المياه وتوفير أدوات التعقيم داخل اللجان، علاوة على تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان، للحد من انتشار فيروس كورونا.

عقوبات على الغشاشين

ونفى سلومة، خلال حديثه لـ«الوطن»، تسريب امتحان الهندسة لطلاب الصف الثالث الإعدادي، مؤكدا أنّ الصورة المتداولة ليست للامتحان، وسيتم توقيع عقوبات صارمة على الطلاب الغشاشين، تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين الطلاب، مؤكدا أنّ غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بالجيوة تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات.

كورونا لم يؤثر على الامتحانات

وأضاف سلومة، أنّ جائحة كورونا ليس لها أي تأثير سلبي على سير امتحانات نهاية العام الدراسي، بفضل تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية منها، منوها بأنّ الامتحانات تسير بشكل منضبط ومنتظم دون معوقات، وأي طالب يتسبب في تسريب الامتحانات سيحرم من تأديتها.

اقرأ المزيد:

محافظة الجيزة تطارد عربات «كارو» تلقي مخلفات في الطريق العام

تكريم 30 من أعضاء هيئة التمريض في البحر الأحمر و2 من «شهداء كورونا»

هل تدخل مصر موجة كورونا جديدة بعد انخفاض الإصابات؟.. «الصحة» تجيب

الصحة العالمية: البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.. جائحة جديدة بعد كورونا

مطورون عقاريون: القطاع نجح في تجاوز أزمة كورونا.. وسيقود الاقتصاد بعد الحرب الروسية

خبير تكنولوجيا المعلومات: أزمة كورونا غيرت طريقة العمل في العالم

البترول: كورونا وضع العالم في اختبار صعب.. والاهتمام بالمناخ أصبح ضرورة

عقوبة تسريب الامتحانات عبر تطبيق تليجرام.. الحبس وغرامة

«تعليم القليوبية»: عقوبات صارمة للمسؤولين حال تسريب الامتحانات
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.