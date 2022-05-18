«تعليم الجيزة» تنفي تسريب امتحان الهندسة لطلاب الصف الثالث الإعدادي

أعلن أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظ الجيزة، أنّ امتحانات الصف الثالث الإعدادي تسير بصورة منتظمة، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان ودورات المياه وتوفير أدوات التعقيم داخل اللجان، علاوة على تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان، للحد من انتشار فيروس كورونا.

عقوبات على الغشاشين

ونفى سلومة، خلال حديثه لـ«الوطن»، تسريب امتحان الهندسة لطلاب الصف الثالث الإعدادي، مؤكدا أنّ الصورة المتداولة ليست للامتحان، وسيتم توقيع عقوبات صارمة على الطلاب الغشاشين، تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين الطلاب، مؤكدا أنّ غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بالجيوة تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات.

كورونا لم يؤثر على الامتحانات

وأضاف سلومة، أنّ جائحة كورونا ليس لها أي تأثير سلبي على سير امتحانات نهاية العام الدراسي، بفضل تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية منها، منوها بأنّ الامتحانات تسير بشكل منضبط ومنتظم دون معوقات، وأي طالب يتسبب في تسريب الامتحانات سيحرم من تأديتها.