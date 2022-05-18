ضبط مدرس وأمين معمل بتهمة تسهيل الغش الإلكتروني في امتحانات الإعدادية بالفيوم

تمكنت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، برئاسة سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من ضبط مدرس في إحدى المدارس الخاصة، وأمين معمل، لقيامهما بتسهيل ومساعدة الطلاب على الغش الإلكتروني على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء ذلك بعد تداول امتحان مادة العلوم على جروبات الغش عبر تطبيق «تليجرام» أول أمس الاثنين.

ضبط مدرس وأمين معمل بتهمة الغش الإلكتروني

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً يفيد تمكن الأجهزة الأمنية من القبض على مدرس يدعى «م»، ويعمل في إحدى المدارس الخاصة بمركز طامية، وأمين معمل يدعى «و» ويعمل في إحدى المدارس بإدارة يوسف الصديق التعليمية، لقيامهما بتسهيل ومساعدة الطلاب على الغش الإلكتروني، بإرسال الامتحان والحل على جروبات الغش عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات التطبيقات المختلفة بالاشتراك مع آخرين في عدة محافظات.

امتحان العلوم كشف حيلتهم

وكانت وكيلة وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، قد قامت بتشديد المراقبة والتفتيش في اللجان المختلفة، وتابعت الإدارات التعليمية عقب تداول امتحان مادة العلوم أول أمس الاثنين، وتمكنت من اكتشاف هوية القائمين على الغش الإلكتروني، وتبينّ أنهم مدرس وأمين معمل، وجرى ضبطهما بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.