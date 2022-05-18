«تعليم البحيرة»: إحالة طالبين إلى التحقيق لحيازتهما هاتفا محمولا

صرح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تابعت انتظام طلاب الصف الأول الثانوي داخل اللجان اليوم لأداء امتحان اللغة الإنجليزية وامتحان نهاية العام في مادتي الجبر والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لطلاب الشهادة الإعدادية العامة.

كما شدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات وتضافر كل الجهود لتجنب حدوث أي مشكلات إدارية أو معوقات فنية تؤثر على حسن سيرها وانتظامها والتواصل المستمر بغرفة العمليات المركزية المنعقدة بالمديرية على مدار الساعة؛ والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية للمتابعة الفورية وتذليل أي معوقات تؤثر على أداء الطلاب.

وذكر أنه تم متابعة أداء طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم، وامتحانهم في مادتي الجبر والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بنطاق 651 لجنة موزعة على جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة وبمتابعة انضباط اللجان والتزامها بتنفيذ كل الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.

إحالة طالبين داخل لجنة 208 بمدرسة الشهيد أحمد ياسين

وتابع وكيل تعليم البحيرة أنه تم إحالة طالبين داخل لجنة 208 بمدرسة الشهيد أحمد ياسين الابتدائية ولجنة 210 بمدرسة بني ثروت الابتدائية بإدارة أبو المطامير التعليمية للشؤون القانونية لتطبيق قانون الغش الإلكتروني عليهما.

وجاء ذلك لحيازتهما هاتفا محمولا داخل اللجنة أثناء امتحان مادة الجبر، كما تم إحالة المتساهلين من الملاحظين والمراقبين للشؤون القانونية أيضا لإعمال قانون الغش الإلكتروني.

أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بشكل منتظم

وفي ذات السياق أكد وكيل الوزارة على أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بشكل منتظم مع بداية انطلاق الامتحانات ويتم تصحيح كراسات الإجابة.

كما أشار أنه يتم رصد الدرجات أولا بأول، حيث تم التشديد على توفير كل التيسيرات اللازمة لإجراء أعمال التصحيح في أجواء مناسبة ورصد الدرجات والمراجعة بدقة وشفافية وتوخي الحذر ومراعاة القواعد والمعايير اللازمة.