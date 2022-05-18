تعليم الغربية: لا شكاوى من امتحانات الفصل الدراسي الثاني اليوم

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأربعاء، سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للتعليم العام والفني للعام الدراسي 2021 / 2022، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

لا يوجد شكاوى من امتحانات اليوم

واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية، حيث يؤدي اليوم طلاب الأول الإعدادي مادة العلوم، أما طلاب الصف الأول الثانوي، فيؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى «ورقي - إلكتروني»، أما طلاب التعليم الفني الصفين الأول والثالث نظام الخمس سنوات، والأول نظام الثلاث سنوات، يؤدون مواد متنوعة طبقاً لتخصصاتهم ووفقا للجدول المعلن.

وصرح وكيل الوزارة بأن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحان اليوم للصف الأول الإعدادي يبلغ عددهم 96778 طالبا وطالبة، وعدد طلاب الصف الأول الثانوي يبلغ عددهم 35003 طالبا وطالبة، أما طلاب التعليم الفني والذين يؤدون الامتحان اليوم يبلغ عددهم 40232 طالبا وطالبة.

حل المشكلات فور حدوثها

وأكد وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة، وتذليل أي مشكلة قد تواجه اللجان بالإدارات طوال فترة سير الامتحانات.