حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 17-5-2022 عاطفيا ومهنيا

بجانب الصفات والمميزات التي يتمتع بها مواليد برج الميزان، فإنهم لديهم الكثير من العيوب التي تزع من حولهم وتجعلهم غير راضين عن أنفسهم في بعض الأحيان ولكنهم لا يعترفون بذلك، أبرزها اهتمامهم بالجمال الخارجي متجاهلين الصفات الداخلية الجميلة لدى الأشخاص الذين يعرفهم، وبالتالي فإنه غالبا ما يخطئ في اختياراته، كما أنهم يجدون صعوبة في اتخاذ القرار ويتردد كثيرا قبل أن يقرر، ويغير رأيه وقراراته بسرعة.

عيوب مواليد برج الميزان

نظرا لأن مواليد برج الميزان أشخاص يفكرون بعقلهم فقط فإنهم لا يمتلكون عاطفة ولا يستطيع الإحساس بالآخرين أو التعمق في الأفكار وما يشعر به من حولهم، وهذا قد يسبب له مشاكل معهم، أو حتى التسبب بإيذائهم، كما أنه حبهم للاستقلالية يجعلهم يعتمدون على أنفسهم كثيرا دون الحاجة إلى أحد مهما كانت صلة قرابته به، كما أنهم لا يستطيعون نسيان ما يحدث لهم سريعا، ولا يسامحون الآخرين، كما أنهم أشخاص نرجسيون يسعون دائما لإرضاء أنفسهم.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

رغم مرورك ببعض الضغوط منذ فترة، إلا أن مواليد برج الميزان يكون اليوم لديهم مميز حيث يتواجد القمر في منزل العلاقات ويدعمك ذلك وتجد أرضية مشتركة تجمعك بالآخرين وتجلس للحديث معهم وتستطيع أن تعبر عن نفسك باقتدار، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

أشارت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في حدثيها للوطن، إلى أن مواليد برج الميزات ينشغلون اليوم بأمور تتعلق بأقاربهم وأهلهم، وتسير الأمور بشكل جيد وتتحسن الأوضاع.