إخماد حريق في مخلفات زيوت بقطعة أرض فضاء دون إصابات بقليوب

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع في قطعة أرض فضاء بقرية «قلما»، التابعة لمركز قليوب، تحتوي على مخلفات قمامة مخلوطة بزيوت قابلة للاشتعال، دون سقوط أي خسائر بشرية أو إصابات.

انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة مكان الحريق وتحديد أسبابه وملابساته، حيث كشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع في قطعة ارض فضاء بقرية «قلما»، بمركز قليوب، في بعض مخلفات القمامة المخلوطة بمخلفات زيوت، مما تسبب في ارتفاع ألسنة النيران والدخان، دون وقوع خسائر بشرية نتيجة الحريق.

تلقت أجهزة أمن القليوبية إخطاراً من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في قطعة أرض فضاء بقرية «قلما»، بدائرة مركز قليوب، وتبين من المعاينة أن النيران اشتعلت في كمية من القمامة تحتوي على مخلفات زيوت.

السيطرة على حريق في كمية من المخلفات بقلما

وعلى الفور، انتقلت قوات الإطفاء إلى محل البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية والإسعاف، حيث تبين أن الحريق نشب في أرض فضاء بمنطقة «أرض العمدة»، بقرية قلما، في بعض القمامة والمخلفات المخلوطة بمواد زيتية، وتم السيطرة على الموقف، ويجري استكمال الإجراءات القانونية.

وقال اللواء محمد سالم، رئيس مركز ومدينة قليوب، إنه تلقى إخطاراً من من غرفة عمليات المركز باندلاع حريق في قطعة أرض فضاء، تحتوي على كميات من القمامة المخلوطة بمخلفات زيوت، وتمت السيطرة على الموقف، دون وقوع خسائر بشرية، مشيراً إلى أن الحريق اشتعل في بعض المخلفات وليس في مخزن أو محل للزيوت والمواد البترولية، مؤكداً تشكيل لجنة من المجلس لمعاينة الحادث، وكشف سبب اشتعال الحريق.