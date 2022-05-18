أحمد الشامي: «عملت في الدليفري» قبل الشهرة

قال الفنان أحمد الشامي، عضو فرقة «واما»، إنه سيشارك الفترة المقبلة في مسلسل 10 حلقات فقط، بمشاركة الفنان أحمد فهمي والفنانة القديرة عايدة رياض، لافتا إلى أن فرقة واما ستطرح ثلاثة أغنيات سنجل الفترة المقبلة، في فصل الصيف، من أجل العودة مرة أخرى للساحة الغنائية.

أسباب إنهاء العلاقة

أضاف الشامي، خلال استضافته في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مساء اليوم، على فضائية «CBC»، وتقدمه الإعلامية الشابة هبه الأباصيري، أنه يرى أن قلة الاهتمام، أحد الأسباب المهمة التي تتسبب في إنهاء العلاقة بين الطرفين، مبينا أن زوجته لا تعمل في مجال الميديا، لكن يستعين بها لأخذ رأيها في الأمور الفنية لأن لها ذوق فني.

وأكد عضو فرقة واما، أنه لم يغني منفردا من قبل بسبب وجود مشروعات تمثيل لديه، كما أنه يركز في العمل الجماعي الذي حقق نجاحا فيه، لافتا إلى أن الفنان محمد نور نزل أغاني منفردة منذ ظهور الفرقة، لذا حقق شهرة أوسع مني، مشيرا إلى أنه يرضى بالغناء الجماعي والعمل في المسرح والتمثيل، الذي حقق له الأمر الذي يرضيه.

أصعب موقف تعرض له

أشار عضو فرقة واما، إلى أنه كان يعيش في ألمانيا منذ ميلاده حتى سنة التاسعة حيث عاد إلى مصر والتحق بمجال الموسيقى، مؤكدا أنه عمل في مجال الدليفري من أجل الحصول على دروس في الموسيقى لأن الدرس كان سعره 150 دولار، متابعا: «أصعب المواقف اللي اتعرض ليها الثورة لأن الغناء وقف ومكنش فيه فرص».