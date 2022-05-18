مصرع فتاة وإصابة والدها في انقلاب سيارة على طريق مطروح

شهد طريق «مطروح - الاسكندرية» الساحلي الدولي وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي قبل قليل، مما أسفر عن مصرع فتاة، وإصابة والدها بإصابات متفرقة في الجسم، وذلك في منطقة «الكيلو 35» شرق مدينة مرسى مطروح، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل جثة الفتاة ووالدها المصاب إلى مستشفى مطروح العام، وتم تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

أسماء وحالة ضحايا حادث طريق مطروح

تلقى اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، إخطاراً من إدارة شرطة النجدة بورود إشارة من مستشفى مطروح العام، مساء اليوم الأربعاء، باستقبال كل من «عربي عبد الصادق جودة»، 59 سنة، من القاهرة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج في المخ وسحجات وكدمات متفرقة في الجسم، وجرى عمل الإسعافات اللازمة وتقديم الخدمات الطبية بالاستقبال والطوارئ بالمستشفى، وابنته «مها عربي عبد الصادق»، 21 سنة، جثة هامدة، وجرى التحفظ عليها في ثلاجة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

الشرطة تعاين موقع انقلاب ملاكي شرق مرسى مطروح

وانتقل ضباط إدارة مرور مطروح ومباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع الحادث لإجراء الفحص والمعاينة، للتعرف على أسباب وملابسات الحادث، ويجري عمل تقرير من لجنة فنية من مهندسي المرور، ورفعه للنيابة العامة.

ويشهد طريق «مطروح - الإسكندرية» حوادث سيارات بصورة متكررة، تزداد وتيرتها مع بدء موسم الصيف، بسبب زيادة الضغط على الطريق الذي يربط بين مرسى مطروح والقاهرة والإسكندرية، ومختلف محافظات الوجه البحري.