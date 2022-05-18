خبير يتوقع تراجع الذهب إلى مستوى 1750 دولارا للأوقية

استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب اليوم الأربعاء، مع تعافي الدولار بشكل طفيف، ما زاد الضغط على السبائك المسعرة بالدولار، بالإضافة إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة، وموقف التضخم القوي من قبل رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ارتفاع الأسعار الفورية

وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.04٪ فقط عند 1818.10 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.3٪ إلى 1819.78 دولار.

اتجاه المعدن للانخفاض عند 1750 دولارًا

وقال إيليا سبيفاك، محلل العملات في DailyFX، إن الذهب يتماسك منذ نهاية الأسبوع الماضي ولكن الاتجاه العام هو الانخفاض ​​نحو 1750 دولارًا، وفقًا لـ«CNBC».

الفائدة وتوقعات السياسة النقدية

وأضاف سبيفاك «إن الذهب يركز بشدة على أسعار الفائدة وتوقعات السياسة النقدية خاصة في الولايات المتحدة»، مضيفا أن الدولار لم ينته من الارتفاع.

ارتفاع الدولار

وارتفع الدولار بعد انخفاض استمر ثلاث جلسات، ما زاد من جاذبية الذهب للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.

الفيدرالي مستمر في رفع الفائدة

وتعهد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، يوم الثلاثاء بأن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى ممكن لقتل ارتفاع التضخم الذي قال إنه يهدد أساس الاقتصاد.

استقرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية

واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بعد ارتفاع حاد في الجلسة السابقة، ما أضر بالطلب على الذهب ذي العائد الصفري.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر سياسته النقدية بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا العام ، وهو في طريقه لزيادته مرة أخرى بزيادات قدرها نصف نقطة مئوية في اجتماعيه المقبلين في يونيو ويوليو.

وعلى الرغم من اعتبار السبائك وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أنها حساسة لارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الولايات المتحدة وعائدات السندات، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بها.