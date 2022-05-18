الذهب يواصل التراجع عالميا ومحليا.. كم سعر الجرام؟

تراجع الذهب لـ1815 دولارا للأوقية، اليوم الأربعاء، مقارنة بـ1825 في نفس توقيت نشر الخبر، أمس، بضغوط من تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن أن البنك المركزي كان عازمًا على استخدام أدواته لخفض التضخم المرتفع لعدة عقود.

قفز العائد القياسي لـ10 سنوات في الولايات المتحدة إلى 3% بعد التطمينات، بينما حاول الدولار الارتفاع يوم الأربعاء بعد انخفاض دام ثلاث جلسات.

ورفع البنك الاحتياطي الفيدرالي سعر سياسته المعيارية بمجموع 75 نقطة أساس هذا العام، وهو في طريقه لزيادته مرة أخرى بزيادات قدرها 50 نقطة أساس في كل من الاجتماعين المقبلين في يونيو ويوليو.

مؤشر أسعار الذهب يستقر عند أعلى مستوى في 40 عاما

وأظهرت أحدث البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في الولايات المتحدة استقر بالقرب من أعلى مستوى في 40 عامًا عند 8.3% في شهر أبريل الماضي، بينما جاء مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أيضًا أعلى من التوقعات عند 6.2%، مما أثار مخاوف من استمرار الأسعار المرتفعة.

وصل سعر الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار أمريكي للأوقية في شهر أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول الأوقية عند 1791.54 دولار أمريكي للأوقية بنهاية هذا الربع الشهر المقبل، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics وسط توقعات أن يتم تداول الأوقية عند 1733.58 دولار في غضون 12 شهرًا.

1217 جنيها لعيار 24

على الصعيد المحلي، بيع الذهب اليوم في محلات الصاغة بـ1217 جنيها لعيار 24، بينما بيع عيار 21 بـ1065 جنيها، وعيار 18 بـ913 جنيها، مواصلاً بذلك التراجع لليوم السادس على التوالي، في وقت بيع الجنيه الذهب بـ8520 جنيها.

في العادة، يجري تداول الذهب في سوق OTC في لندن، وسوق العقود الآجلة الأمريكية «COMEX» وبورصة شنغهاي للذهب «SGE»، ويضم العقد الآجل القياسي 100 أوقية، ويعد المعدن النفيس استثمار جذاب خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، ويدخل 50% من الذهب في العالم في تصنيع المجوهرات و40% في الاستثمارات بينما تذهب الــ10% في النشاط الصناعي، وأكبر منتجيه الصين وأستراليا والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وروسيا وبيرو وإندونيسيا، بينما أكبر مستهلكي المجوهرات الهند والصين والولايات المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية وروسيا والإمارات العربية المتحدة.