أسعار أرخص سيارات في الأسواق.. تبدأ من 150 ألف جنيه

يحلم الكثيرون باقتناء سيارة خاصة، لكن توالي تغيير الأسعار وارتفاعها يجعلهم يترددون في الإقبال على تلك الخطوة، خاصة في الأوقات الحالية؛ إذ أعلن وكلاء العلامات التجارية زيادة الأسعار بسبب الظروف التي يمر بها السوق المحلي والعالمي، بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، والحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا، وزيادة أسعار الشحن وغيرها.

وتيسيرا على الراغبين في الشراء، نقدم فيما يلي أرخص سيارات زيرو في الأسواق، التي تبدأ من 150 ألف جنيه.

أرخص سيارات في الأسواق

انتشرت سوزوكي ألتو الهاتشباك في مصر كثيرا، نظرا لسعرها المنخفض ومميزاتها العديدة؛ إذ يصل سعرها إلى 150 ألف جنيه.

ومن مميزاتها وجود محرك مكون من 3 أسطوانات سعة 800 سي سي بقوة 47 حصانا، بنظام حقن إلكتروني وجر أمامي، يرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، وتستهلك في المتوسط 3.0 لتر لكل 100 كيلومتر.

سوزوكي إسبريسو

تقدم إسبريسو موديل 2022 بفئة واحدة، بسعر 177 ألف جنيه.

ويوجد بالسيارة محرك بنزين صغير ثلاثي الإسطوانات سعة 1.0 لتر بقوة 67 حصانا، عند 5500 لفة في الدقيقة، وخزان وقود سعة 27 لترا، بالإضافة إلى ناقل حركة من 5 سرعات، وتبلغ سرعتها القصوى 150 كم/س، بجانب نظام فرامل ABS مانعة للانغلاق ووسائد هوائية أمامية، ومشغل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو وعجلة قيادة بأزرار للتحكم ببعض أنظمة التشغيل.

بروتون ساجا

توجد ساجا موديل 2021 سيدان العائلية بعدة فئات، تبدأ من 166.900 جنيه للفئة القياسية، و188.900 جنيه للأخرى.

وتزود السيارة بمحرك صغير سعة 1.3 لتر بقوة 89 حصانا، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، وتصل سرعتها القصوى إلى 155 كيلومترا في الساعة، وتحتوي على أنظمة الأمان والراكب الأمامي.

سيارة شانجان ألسفن

معدل استهلاك الوقود بالسيارة خو 14.4 كم/لتر، ويوجد بها العديد من مواصفات الأمان التي تشمل وسائد هوائية أمامية، ومكابح مضادة للانغلاق.

ويبدأ سعر شانجان الفسن، من 203.000 جنيه للفئة الأولى، و223.000 جنيه للأخرى.