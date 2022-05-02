سيارات «زيرو» لا يتجاوز سعرها 200 ألف جنيه: تعرف عليها

شهدت أسعار السيارات استقرارًا في الأسعار بعد حالة الارتفاع التي تم الإعلان عنها من قبل المصانع المنتجة للسيارات في عدد من دول العالم، وتم رفع الأسعار في سوق السيارات المحلي.

وصرح عبد الله علي، عضو رابطة تجار السيارات، أن أسعار السيارات شهدت ارتفاعًا خلال شهر أبريل 2022 عقب الإعلان عن رفع الفائدة بنسبة 25 نقطة من قبل البنك المركزي الفيدرالي، وذلك في الدول الأوروبية بسبب حالة التضخم التي أصابت دول العالم.

وأشار عضو رابطة تجار السيارات إلى أن السبب الرئيسي في حالة التضخم هو اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى انتشار فيروس كورونا وعمليات الإغلاق التى شهدتها الدول، وأزمة الرقائق الإلكترونية الخاصة بالسيارات الحديثة.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن» أرخص سيارات من موديلات مختلفة لا يتجاوز سعرها 200 ألف جنيه:

أسعار السيارات الحديثة فى مصر أقل من 200 ألف جنيه

- لادا جرانتا 2022

ناقل الحركة الخاص بالمحرك: مانيوال / صالون

قوة المحرك: 1600 CC

السعر المتداول فى السوق: 194,500 جنيه

- شيرى أريزو 5 2021

ناقل الحركة والفئة الخاص بالسيارة: AT/ BASELINE

قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1500 CC

السعر الرسمي المتداول فى السوق: 194,900 جنيه

- رينو لوجان 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / E1

قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1600 CC

السعر الرسمي المتداول فى السوق: 195,000 جنيه

- شيفروليه أوبترا 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: أتوماتيك

قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1500 CC

السعر الرسمي المتداول في السوق: 197,500 جنيه

- فيات تيبو 2021 الشكل الجديد

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / pack1

قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1400 CC

السعر الرسمي المتداول فى السوق: 197,900 جنيه