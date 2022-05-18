خالد سرحان يكشف تفاصيل احتفاله بعيد ميلاد عادل إمام صحبة أحمد مكي

قال الفنان خالد سرحان، إنه ذهب مساء أمس إلى منزل الزعيم عادل إمام بمنطقة المريوطية، للاحتفال معه بعيد ميلاده الــ82.

حضور عيد ميلاد عادل إمام

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاحتفال كان عائليا للغاية، حضره من الوسط الفني أحمد مكي والمخرج عمرو عرفة، وأبناؤه محمد ورامي إمام، وشقيقه المنتج عصام إمام.

وقال سرحان، إن عادل إمام صحته بخير، والجلسة كانت ودية، بها الكثير من الضحك، مشيرا إلى أن أن الزعيم كان دائم «الهزار» معهم، كما قال إنه يستعد خلال الفترة المقبلة لتقديم فيلمه الجديد «الواد وأبوه» مع محمد إمام، الذي يقوم بإنتاجه شقيقه عصام إمام.

مسلسل فلانتينو آخر أعمال الزعيم

كانت آخر أعمال عادل إمام، مسلسل «فلانتينو»، مع كل من دلال عبد العزيز وحمدي الميرغني ومحمد الكيلاني وطارق الإبياري وهدى المفتي وسليمان عيد وبدرية طلبة ورضا إدريس وإنعام الجريتلي ووفاء صادق ورانيا محمود ياسين وسمير صبري وهادي الجيار.

أما عن آخر أفلام عادل إمام، فكان فيلم «زهايمر» عام 2010، وشارك في بطولته عادل إمام، فتحي عبد الوهاب، أحمد رزق، رانيا يوسف، نيللي كريم، إيمان السيد، ياء لميرغني، محمد الصاوي، أحمد راتب، لطفي لبيب، إسعاد يونس، سعيد صالح، يوسف عيد وياسر علي ماهر.