أسعار الذرة ترتفع عالميا إلى أعلى مستوى منذ 10 سنوات

ارتفعت العقود الآجلة للذرة إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات تقريبًا عند 7.86 دولار للبوشل (27.2 كيلو) على خلفية احتمالات زيادة الطلب في مواجهة مشكلات الإنتاج الصغيرة وسلسلة التوريد.

بمراجعة البيانات التاريخية، سبق وأن وصلت الذرة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 8.43 دولار للبوشل في أغسطس من عام 2012، ومن المتوقع تداول الذرة عند 9.05 دولار أمريكي للبوشل بنهاية هذا الربع (أبريل – يونيو 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين بمنصة Trading Economics التي تضم أكثر من 25 مليون مؤشر اقتصادي، وسط توقعات أن يجرى التداول عند 10 دولارات للبوشل في غضون 12 شهرًا.

ارتفاع أسعار النفط الخام

وساعد ارتفاع أسعار النفط الخام وأنباء مساعي الإدارة الأمريكية لزيادة استخدام الإيثانول هذا الصيف في دعم عمليات الشراء الجديدة، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تتسبب الظروف الجافة في البرازيل، ومناطق الزراعة الأصغر من المتوقع في الولايات المتحدة، والتأخير في زراعة الذرة في الصين وسط عمليات الإغلاق بسبب انتشار كورونا هناك، في خسائر إنتاجية كبيرة للمحصول الاستراتيجي، بحسب المنصة.

مخاوف المصدرين العالميين

وقد زاد هذا من المخاوف القائمة بالفعل من تعطل الإمدادات من روسيا وأوكرانيا، لدى أكبر المصدرين العالميين للذرة، حيث أنه منذ غزو روسيا لأوكرانيا 24 فبراير الماضي، علقت أوكرانيا الشحن التجاري في موانئها بينما أوقفت روسيا تجارة الحبوب بعد العقوبات التجارية التي فرضها الغرب على موسكو.

تتاح العقود الآجلة للذرة للتداول في بورصة شيكاغو التجارية، وهي بورصة رائدة للعقود الآجلة والخيارات الآجلة، وأكبر مصدري الذرة هم الولايات المتحدة والأرجنتين والبرازيل وأوكرانيا وفرنسا، وفي عام 2020 حققت الدول الخمس أكثر من 75% من إجمالي المبيعات عالميًا.

وتستخدم الذرة في إنتاج الأعلاف والزيوت النباتية المُعدة للطهي، وأيضًا يتم طحنها وإضافتها إلى الخبز جنبًا إلى جنب مع الدقيق.