«التعليم»: أكواد امتحانات أولى وثانية ثانوي تختلف من مادة لأخرى

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أكواد امتحانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022، يجر إرسالها في يوم الامتحان ذاته، لفريق التطوير التكنولوجي المخصص لكل مدرسة برقم سري، وغير مسموح لأحد في المدرسة، الاطلاع عليها غير فريق التطوير التكنولوجي.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن هذه الأكواد يتم طباعتها في يوم الامتحان وتوزيعها على الطلاب قبل انطلاق الامتحان حتى يتمكنوا من الدخول على المنصة الإلكترونية، موضحا أن هذه الأكواد تختلف من مادة لأخرى وغير موحدة، حتى وإن كان الطالب يؤدي امتحانين في اليوم ذاته، يتم تسليمه كودين مختلفين.

أسباب اختلاف أكواد الامتحانات

وعن سبب اختلاف الأكواد الامتحانية، قال المصدر، إن اختلاف الأكواد من مادة لأخرى، يضمن لوزارة التربية والتعليم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في الحفاظ على سرية الامتحانات وعدم الغش، مؤكدا أن هذه الأكواد مُعدة من وزارة التربية والتعليم، وليس المديريات أو الإدارات التعليمية أو المدارس.

وشدد المصدر على الطلاب، بضرورة الالتزام بالحفاظ على سرية هذه الأكواد، التأكد منها جيداً من خلال فريق التطوير التكنولوجي في المدرسة، موضحاً أنه في حالة مواجهة الطالب أي مشكلة في الدخول على منصة الامتحان عليه التوجه لفريق التطوير التكنولوجي فهو المنوط بحل هذه المشكلات التقنية.

عدم تقسيم شاشة التابلت

وأكد ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بطبيعة عمل منصة الامتحان الإلكتروني، من حيث عدم تقسيم شاشة التابلت أو الدخول على منصات تعليمية أثناء الامتحان، ومراعاة توصيل جهاز التابلت بشبكة الإنترنت عقب الانتهاء من الامتحان وقبلها حتى يثتنى له استقبال أي تحديثات يتم إجراؤها من قبل وزارة التربية والتعليم.

يذكر أن طلاب الصف الأول الثانوي، أدوا اليوم امتحان مادة اللغة الإنجليزية ورقياً وإلكترونياً في المدارس في لجان مؤمنة جيداص، وأكد عدداً من الطلاب لـ«الوطن»، أن الامتحان جاء في مستوى صعب وبه عدد من الأسئلة خارج المقرر الدراسي.