تداول امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الثالث الإعدادي في الجيزة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا زعموا أنّها لامتحان الدراسات لطلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة الجيزة، الذي يعقد ورقيا اليوم في المدارس داخل لجان مؤمنة جيدا، ومراعية للإجراءات الوقائية المشددة ضد كورونا، كتعقيم وتطهير جميع اللجان الامتحانية.

وجاءت الصور المتداولة بالتزامن مع انطلاق الامتحان، حيث جرى تداول أسئلة وإجابات على أنّها لامتحان عبر تليجرام وفيس بوك.

التعليم تحقق في الأسئلة المتداولة للدراسات الاجتماعية

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، أنّه جار متابعة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والتحقق منه، وحال ثبوت صحة التسريب من قبل أي طالب أو مسؤول في أي مدرسة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، والتي تصل إلى الحرمان من الامتحان.

لا شكاوى من الطلاب بشأن أسئلة الامتحان

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه لم يتم رصد أي شكاوي من قبل الطلاب بشأن أسئلة الامتحان، موضحا أنّ الورقة الامتحانية وضعت وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتي تشمل أسئلة تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

ولفت المصدر، إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية في المديرية، بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية للوقوف على سير العملية الامتحانية، مشيرا إلى أنّه يتم تصحيح الامتحانات أولت بأول ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب.

وأكد المصدر، أنّه جرى التنبيه على جميع المدارس بعدم السماح لأي طالب بدخول اللجنة الامتحانية بالهاتف المحمول أو أي كتاب مدرسي، موضحا أنّه يتم تفتيش الطالب للتأكد من عدم وجود أي جهاز إلكتروني أو هاتف محمول معه.