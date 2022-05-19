أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فتح رابط موقع دعم مصر الرسمي لتسجيل رقم الموبايل 2022، بهدف التيسيير على أصحاب البطاقات التموينية، لاستكمال عملية تسجيل رقم الموبايل الخاص بهم على منظومة الدعم التمويني، خصوصا أصحاب بطاقات التموين الذين تسلموا رسالة عبر بونات صرف الخبز.

ويبحث أصحاب البطاقات التموينية في هذه الأيام عن رابط موقع دعم مصر الرسمي لتسجيل رقم الموبايل 2022، لتحديث البطاقة باسم صاحبها أو رب الأسرة، وهي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخرا لإعادة ضبط منظومة الدعم التموينية، حيث تطالبهم بضرورة تسجيل رقم موبايل باسم رب الأسرة، لتحديث البطاقة وتسجيل رقم التليفون، منعا لإيقاف بطاقة التموين.

وأمهلت وزارة التموين، عبر موقع دعم مصر الرسمي لتسجيل رقم الموبايل 2022، المواطنين ممن تسلموا رسالة عبر بونات صرف الخبز، بضرورة تسجيل وإضافة رقم الموبايل لتحديث بطاقة التموين، حتى يوم 30 يونيو المقبل .

موقع دعم مصر الرسمي لتسجيل رقم الموبايل 2022

- الدخول على موقع دعم مصر الرسمي من هنا

- اضغط على أيقونة الخدمات التموينية المتاحة.

- قم باختيار إعادة إرسال الرقم السري للهاتف المحمول.

- يتم إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.

- كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقمًا.

- اختيار أيقونة إرسال الرقم السري.

وكان الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن في بيان له، أن التوجيه للمد يأتي للتسهيل على المواطنين فى تقديم أرقام التليفونات إلى مكاتب التموين ومنعا للتكدس أمام مكاتب المواطنين، مشيرا إلى قرار تسجيل أرقام التليفونات على بطاقة الدعم عبر موقع دعم مصر الرسمي لتسجيل رقم الموبايل 2022، يأتي لتسهيل التعامل مع المواطن فى الدعم المقدم له إضافة إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدى الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن.

وأصدر «المصيلحي» توجيهات عاجلة لمديري مديريات التموين على مستوى كافة المحافظات بإتمام عملية تسجيل أرقام هواتف المواطنين في سهولة ويسر.