سعر الدولار اليوم الجمعة 20-5-2022 في البنوك المصرية

يشهد سعر الدولار اهتماما كبيرا من المواطنين لأهميته في التأثير على مختلف أسعار المنتجات المختلفة، فهو من أبرز الأوراق النقدية التي تشهد عمليات بحث كبيرة عبر محركات البحث المختلفة.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الدولار وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.31 جنيه للشراء و18.25 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 18.24 جنيه للبيع، مقابل 18.31 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.20 جنيه للبيع، مقابل 18.32 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وجاء سعر الدولار في المصرف المتحد بـ 18.21 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري سعر 18.22 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.23 جنيه للبيع، مقابل 18.29 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وجاء سعر العملة الأمريكية بـ 18.31 جنيه للبيع، مقابل 18.24 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.31 جنيه للبيع، مقابل 18.21 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.