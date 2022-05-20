سعر اليورو اليوم الجمعة 20-5-2022 في البنوك المصرية

شهد اليورو اهتماما كبيرا من المواطنين في ظل الاهتمام بمتابعة أسعار مختلف العملات مقابل الجنيه المصري، حيث تزداد عمليات البحث عن سعره في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، لمتابعة التغييرات المختلفة في الأسعار منذ الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر اليورو في بنك مصر والبنك الأهلي والبنك التجاري الدولي، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 19.31 جنيه للبيع، مقابل 18.13 جنيه للشراء وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 19.21 جنيه للبيع، مقابل 19.07 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي المصري سجل سعر اليورو سعر 19.14 جنيه للشراء مقابل 19.27 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي سجل اليورو سعر 19.23 جنيه للبيع، مقابل 19.08 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 20 مايو.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما سجل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي 19.34 جنيه للبيع، مقابل 18.20 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس سجل اليورو سعر 19.23 جنيه للبيع، مقابل 19.05 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وسجل اليورو في المصرف المتحد 19.34 جنيه للبيع، مقابل 19.11 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.