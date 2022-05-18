ضبط 1750 كيلو من مادة محظورة في مصنع أواني ملامين في الدقهلية ‏

تمكنت حملة تموينية بمحافظة الدقهلية، من ضبط مصنع أواني ميلامين تستخدم مادة محظورة في التصنيع، علاوة على ضبط لحوم خارج السلخانة، بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، وتعليمات محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وعبدالوهاب عبدالرحيم، وكيل المديرية، وبالتنسيق مع العقيد هاني أبو ليلة، مدير مباحث تموين الدقهلية.

مشاركة قوة من الشرطة والطب البيطري في حملة تموينية

خرجت الحملة تحت إشراف يحيى محمد السيد، مدير إدارة تموين أجا، وضمّت وائل الطنطاوي، ومصطفى عوض، والدكتور أحمد السعيد العبد، رئيس التفتيش على اللحوم والمجازر بأجا، وبالاشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر.

التحفظ على 70 شيكارة من مادة محظورة

وبحسب بيان صحفي لمديرية تموين الدقهلية، أسفرت الحملة عن ضبط مصنع أواني ملامين بقرية تلبنت يستخدم مادة محظورة في التصنيع، وجرى التحفظ على 70 شيكارة من المادة المحظورة زنة الشيكارة 25 كيلو بإجمالي 1750 كيلو، و360 قطعة من أدوات المائدة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

ضبط 4 محلات جزارة للذبح خارج السلخانة

وضبطت الحملة 4 محلات جزارة بقرية سماحة لقيامها بالذبح خارج السلخانة، وتم التحفظ على إجمالي 60 كيلو جرام لحوم لحين صدور قرار النيابة العامة، وجار عرض المحاضر على النيابة العامة لتباشر التحقيقات، كما أكدت مديرية تموين الدقهلية، تواصل الحملات التموينية لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.