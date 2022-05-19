لو بتفكر تشتري.. أسعار السيارات الجديدة في مصر: أغلاها بـ250 ألف جنيه

شهد سوق السيارات، ارتفاعا في الأسعار، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وما تبعها من تضخم وإجراءات للمواجهة، بالإضافة إلى حرب روسيا وأوكرانيا، التي يعتبرها كثيرون الشرارة الأولى للحرب العالمية الثالثة، التي تزامنت مع معاناة دول العالم من تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

أسباب ارتفاع أسعار السيارات

وقال عبد العاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات، إن السوق في مصر، شهد ارتفاعا في أسعار السيارات الجديدة بنسبة 40%، على مدار العام الماضي، ومنتصف العام الجاري.

أوضح عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن»، أن السبب في ارتفاع الأسعار، أزمة التضخم التي أصابت دول العالم، ما أدى إلى رفع سعر الفائدة، بالإضافة إلى أزمة نقص الرقائق الإلكترونية، والحرب الروسية الإلكترونية.

أسعار السيارات الجديدة اليوم في مصر

استعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات الجديدة في السوق المصري، خاصة التي لا يتجاوز سعرها 250 ألف جنيه، موديلات 2021 و2022 و2023.

فيات دوبلو 2022

• ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال - CARGO SWB BASIC -1400 CC.

• السعر المتداول في سوق السيارات: 234,900 جنيه.

فيات فيورينو 2022

• ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال - CARO CGN -1400 CC.

• السعر المتداول في سوق السيارات: 234,900 جنيه.

لادا لارجوس 2020

• ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال - كروس - 1600 CC.

• السعر المتداول في سوق السيارات: 235,000.

لادا جرانتا 2022

• ناقل الحركة الخاص بالسيارة: أتوماتيك - E2 - 1600 CC.

• السعر المتداول في سوق السيارات: 235,500 جنيه.

دفسك Glory 330 2022

• ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال - 1240 CC.

• السعر المتداول في سوق السيارات: 237,900 جنيه.

نيسان صني 2023

• ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال - بيز لاين - 1500 CC.

• السعر المتداول في سوق السيارات: 238,400 جنيه.

شانجان CS 35 2021

• ناقل الحركة الخاص بالسيارة: أتوماتيك - TWO TONE - 1600 CC.

• السعر المتداول في سوق السيارات: 240,000 جنيه.

شيري اريزو 5 2022

• ناقل الحركة الخاص بالسيارة: AT - BASELINE Leather - 1500 CC.

• السعر المتداول في سوق السيارات: 242,000 جنيه.

بروتون اكسورا 2021

• ناقل الحركة الخاص بالسيارة: أتوماتيك - Executive - 1600 CC تربو.

• السعر المتداول في سوق السيارات: 245,000 جنيه.

سوزوكي سويفت 2022

• ناقل الحركة الخاص بالسيارة: أتوماتيك - without screen - 1200 CC.

• السعر المتداول في سوق السيارات: 250,000 جنيه.