قرار وزاري باستمرار وقف قبول طلبات ترخيص مراكز الغوص بجنوب سيناء والبحر الأحمر

أصدرت وزارة السياحة والآثار، القرار رقم 160 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 17/5/2022، بمد العمل بالقرار الوزاري رقم 617 لسنة 2019، الخاص بوقف قبول طلبات جديدة للترخيص لمراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية واليخوت السفاري بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر لمدة 3 أشهر، اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 287 لسنة 2021، وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار، وجاء نص القرار كما يلي: