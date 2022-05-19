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قرار وزاري باستمرار وقف قبول طلبات ترخيص مراكز الغوص بجنوب سيناء والبحر الأحمر

كتب:

محمد مجدي
12:27 م | الخميس 19 مايو 2022
الدكتور خالد العناني - وزير السياحة والآثار

الدكتور خالد العناني - وزير السياحة والآثار

أصدرت وزارة السياحة والآثار، القرار رقم 160 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 17/5/2022، بمد العمل بالقرار الوزاري رقم 617 لسنة 2019، الخاص بوقف قبول طلبات جديدة للترخيص لمراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية واليخوت السفاري بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر لمدة 3 أشهر، اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 287 لسنة 2021، وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة. 

ونشرت الجريدة الرسمية القرار، وجاء نص القرار كما يلي:

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.