«العناني» يعدّل قرارا بشأن مراكز الغوص واليخوت واللنشات السياحية

أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قرارا بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير السياحة رقم 444 لسنة 2011، بشأن مراكز الغوص والأنشطة البحرية واليخوت واللنشات السياحية وشروط وإجراءات الترخيص بها.

لجنة تنسيقية دائمة مشتركة بين «السياحة والآثار» و«البيئة»

وتضمن التعديل بحسب بيان، تشكيل لجنة تنسيقية دائمة مشتركة بين الإدارات المعنية بوزارتي السياحة والآثار والبيئة، وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، برئاسة أحد الخبراء الفنيين في مجال الغوص والأنشطة البحرية، ممن تختاره وزارة السياحة والآثار من العاملين لديها أو خارجها، وبعضوية عدد من القيادات في وزارتي السياحة والآثار والبيئة، وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.

مهام اللجنة المشتركة

وتختص اللجنة بحل المشاكل المتعلقة بمراكز الغوص والأنشطة البحرية واليخوت واللنشات السياحية لتحقيق رؤية مشتركة موحدة بين الجهات المعنية، ووضع آليات وإجراءات مستحدثة بشأن التحقيقات المتعلقة بالمخالفات والشكاوى وحوادث الغوص والأنشطة البحرية واعتماد هذه التحقيقات، ووضع آلية لإخطار الوزارة بتنفيذ أي أنشطة بحرية ورحلات حتى يمكن متابعتها بسهولة، واستحداث لائحة جزاءات تُطبق على العاملين بهذه المراكز والأنشطة حال ارتكاب مخالفات إدارية أو فنية، والتحقق من مدى التزام العاملين بتطبيق معايير الأمان والسلامة الدولية، ومدى توافر الاشتراطات الفنية المقررة.