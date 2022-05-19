من هي دانا صلاح التي ظهرت صورتها في تايمز سكوير؟.. سفيرة EQUAL Arabia

أعلن تطبيق Spotify اختيار الفنانة الأردنية الفلسطينية، دانا صلاح، والتي كانت تُعرف سابقًا باسم فنانة البوب إيندي العربي «كينغ ديكو»، لتصبح ثاني سفيرة لبرنامج EQUAL Arabia الذي أُطلق مؤخرًا في المنطقة ويهدف لمنح المبدعات العربيات صوتًا ومنصة، ليتم الاستماع إليهن على مستوى المنطقة والعالم.

الفنانة الأردنية الفلسطينية دانا صلاح

لمعت صورة دانا صلاح ليلة أمس على لوحة إعلانات Spotify في وسط ساحة تايمز سكوير الشهيرة، كسفيرة EQUAL Arabia لشهر مايو 2022، مُمثلة للجيل القادم من النساء العربيات.

معلومات عن الفنانة الأردنية الفلسطينية دانا صلاح

دانا صلاح، نشأت دانا في الأردن ثم انتقلت إلى مدينة نيويورك بعد تخرجها من جامعة Duke، وبدأت مسيرتها الفنية ككتابة أغاني وDJ، كونها تربت بين ثقافتين، وكانت قادرة دائمًا على إدراك الصورة الكاملة وتفهم الاختلافات.

عادت «دانا» إلى موطنها الأردن بعد أن ألهمتها كتابتها للأغاني عن هوية المرأة العربية فكرة الرجوع لتكون قريبة من جذورها، إذ أطلقت أغنيتها الأولى باللغة العربية، «وينه»، تلتها أغنية «حرزانة».

دانا صلاح تتحدث عن كونها امرأة عربية

وقالت دانا: «هناك شيء مختلف جدًا في أن تكوني امرأة عربية، بغض النظر عن مكان وجودك، يظل هناك دائمًا شعور مُشترك بما يعنيه كونك عربية، وما نحتاجه من بعضنا البعض، كنسوة عربيات، والتحديات المشتركة بيننا».

وعلقت على اختيارها ثاني سفيرة لبرنامج EQUAL Arabia: «يشرفني ويسرني جدًا أن أكون جزءًا من برنامج EQUAL من Spotify ضمن قائمة طويلة من المبدعات الموهوبات، إن وجود مساحة مشتركة لنا للنجاح ودعم بعضنا البعض، كل منا بطبيعتها الفريدة كفنانة، وهو أمرا رائعا للغاية، ومبادرة EQUAL هي خير مثال لتلك المساحة».