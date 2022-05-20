حظك اليوم برج الحمل الجمعة 20-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل يسعى لتحقيق أهدافه مهما كانت العقبات التي تواجهه، فهو لديه ثقة كبيرة بنفسه ويتميز بالاستقلالية التامة مهما كانت الظروف التي تواجهه، فهو يأخذ قرارته بعيدًا عن أي ظروف أخرى تواجهه.

مواصفات برج الحمل

ويتميز مولود برج الحمل بعشقه الكبير للسفر والحركة في كل مكان، فأهم شئ عنده أن يخوض تجارب جديدة مختلفة في حياته، فهو يرى أن التجارب الجديدة تضيف له شيئًا جديدًا في حياته وتجعله أكثر نضجًا وانفتاحًا على العالم، فهو يحب تطوير حياته في مختلف الأمور.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء، تشمل حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الجمعة 20 أبريل، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

القمر يقترن مع بلوتو في منزل العمل ويدفعك للتنافس، وربما يجلب ذلك بعض النزاعات مع زملائك في العمل ما يتسبب في حدوث مشكلات مختلفة، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

يجب أن تتحكم في تعاملاتك مع الغير، إذ أن العصبية ربما تجعلك تدخل في مشكلات عديدة وتتسبب في أمور مختلفة لا يتفهمها البعض، ما يجعلك تخسر عددًا كبيرًا من أحبائك، لذا عليك أن تلتزم الهدوء وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل.