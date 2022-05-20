حظك اليوم برج الثور الجمعة 20-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور يمتلك تفكيرًا سليمًا ومنطقيًا في كل الأمور، ويستطيع أن يتصرف بشكل صائب في كل شئ لأنه يفكر جيدًا، ويحسب كل أمر بشكل كبير قبل أن يتخذ قرارات في أموره العملية والعاطفية المختلفة.

مواصفات برج الثور

ويتميز مولود برج الثور بحفاظه على علاقته مع أهله وأصدقائه، كما أنه يكره أن يخسر أحدًا، ويحب أن يكون منظمًا في مختلف أمور حياته كما أنه يكره الفوضى والعشوائية في الحياة، وأبرز عيوبه أنه عنيد بشكل كبير فهو يحب أن ينفذ رأيه مهما كانت الظروف من حوله.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء، تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الثور اليوم الجمعة الموافق 20 مايو، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

اقتران القمر وبلوتو في منزل الحظ، ويساعدك ذلك على حُسن استغلال كل شئ في مسيرة حياتك، لكي تشعر بالسعادة وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور لخبيرة الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

ما زال القمر يعمل لصالحك، وتوجد فرص كبيرة لك وحظ غير مسبوق في حياتك العاطفية، مما يجعلك تقضي أوقاتًا سعيدة مع من تحب، وتشعر بالحب والراحة الكبيرة في حياتك المهنية، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور لخبيرة الفلك عبير فؤاد.