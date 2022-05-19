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معلومات «الوزراء»: تأثير الأزمة الأوكرانية على أسعار السلع مستمر خلال 2022

كتب:

محمد مجدي
10:36 ص | الخميس 19 مايو 2022
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

- نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار «إنفوجرافيك»، جديد، تناول تأثير الأزمة الأوكرانية على أسعار السلع العالمية خلال 2022، حيث توقع البنك الدولي أن ترتفع أسعار الطاقة بنحو 50% خلال 2022.

 كما توقع أن تشهد أسعار النفط ارتفاعًا بنحو 40% وأن يصل متوسط سعر البرميل إلى 100 دولار، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفحم بنسبة 80%، والأسعار الأولية غير الطاقة بنحو 40% وأسعار القمح بنسبة 40%.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.