معلومات «الوزراء»: تأثير الأزمة الأوكرانية على أسعار السلع مستمر خلال 2022

- نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار «إنفوجرافيك»، جديد، تناول تأثير الأزمة الأوكرانية على أسعار السلع العالمية خلال 2022، حيث توقع البنك الدولي أن ترتفع أسعار الطاقة بنحو 50% خلال 2022.

كما توقع أن تشهد أسعار النفط ارتفاعًا بنحو 40% وأن يصل متوسط سعر البرميل إلى 100 دولار، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفحم بنسبة 80%، والأسعار الأولية غير الطاقة بنحو 40% وأسعار القمح بنسبة 40%.