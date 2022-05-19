«الأرصاد»: ذروة ارتفاع درجات الحرارة اليوم على أغلب الأنحاء.. 33 درجة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ اليوم الخميس، سيشهد ذروة ارتفاع درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، ومعظم الكتل الهوائية التي تؤثر علينا قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، وهناك زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، وهو ما يساعد على الإحساس بارتفاع درجات الحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد وبعض المناطق من السواحل الشمالية.

جو معتدل نهارا في السواحل الشمالية الشرقية

وأضاف غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، اليوم الأربعاء، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وهدير أبو زيد، أنّ الحالة الجوية في السواحل الشمالية الشرقية تكون معتدلة في النهار، وستكون الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، موضحةً: «خلال فترات الليل وغياب أشعة الشمس، ستنخفض درجات الحرارة بشكل كبير بفارق يصل إلى 10 درجات بين العظمى والصغرى».

أجواء لطيفة على أغلب المناطق

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء ستكون لطيفة تماما على أغلب مناطق الجمهورية في شمال البلاد، أما جنوب البلاد، فإن الأجواء ستكون معتدلة تماما، ونلاحظ نشاطا للرياح على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وبعض المناطق من شمال الصعيد، وهو ما قد يساعدنا على الإحساس باعتدال الأجواء في فترات المساء.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: «من المتوقع أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة حتى غد الجمعة، وستنخفض بنحو درجة، وستكون درجات الحرارة 32 على القاهرة الكبرى، ويبدأ الانخفاض على السواحل الشمالية الغربية، ومع يوم السبت سيشمل هذا الانخفاض أغلب قطاعات الجمهورية».