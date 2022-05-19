طقس البحيرة اليوم.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة والعظمى تصل لـ31

تشهد محافظة البحيرة اليوم الخميس، طقسا حارا مع تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية بداية من الساعات الأولى من الصباح، وذلك مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على مختلف المدن والمراكز، يأتي ذلك وسط تحذيرات من الجهات المعنية لسائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة نظراً لتكون الشبورة.

طقس البحيرة اليوم الخميس

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الخميس، حار نهارا ولطيف ليلا على كافة الأنحاء، على أن يشهد غدا الجمعة نشاطا للرياح وطقس غائم جزئيا.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه (1.5: 2) متر، على أن يكون اتجاه الرياح، جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 31 درجة مئوية وبلغت الصغرى 19 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم بالمحافظات

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في محافظات الجمهورية اليوم الخميس، سجلت العظمى بمحافظة القاهرة العظمى 33 درجة مئوية، فيما بلغت الصغرى 22 درجة مئوية.

وسجلت العظمى في الإسكندرية 30 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية، فيما سجلت مطروح العظمى 30 درجة والصغرى وصلت إلى 19 درجة مئوية.

وفي محافظات الوجه القبلي، سجلت العظمى بسوهاج 38 درجة مئوية والصغرى بلغت 23 درجة، وبقنا بلغت العظمى 39 درجة وسجلت الصغرى 23 درجة مئوية، فيما سجلت أسوان العظمى 41 درجة، والصغرى 25 درجة.